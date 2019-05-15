هذه حقيقة وفاة النجم المصري يوسف شعبان

نفى نقيب نقيب المهن التمثيلية، في مصر، أشرف زكي، اليوم الثلاثاء، الأخبار التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان يوسف شعبان، موضحا أنها مجرد شائعة.

وراج على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زوال اليوم، خبر وفاة يوسف شعبان، قبل أن ينفي نقيب الممثلين ذاك ويؤكد أنه في حال جيد.

ويستعد يوسف شعبان حاليا للمشاركة في مسلسل بعنوان “بالحب هندي” والذي يرتقب أن يدخل السباق الرمضاني لعام 2020، ويشاركه في بطولته الفنانة سميرة أحمد.