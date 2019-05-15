شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بهجوم صاروخي .. الجيش اليمني يستهدف تحركات للميلشيا الحوثي في البيضاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:24 صباحًا, 15 مايو 2019 م المناطق - الرياض استهدفت اليوم قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي الأرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت ” التابع للجيش اليمني أن قوات الجيش شنت هجمات صاروخية على تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في موقع القشاش بمنطقة قربة مديرية الزاهر، ما أسفر عن تدمير وحرق طقم قتالي، ومصرع ثلاثة من عناصر الميلشيا الإرهابية، وإصابة آخرين .

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