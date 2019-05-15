أمريكا تحذر من "تهديدات وشيكة" للقوات الأمريكية في العراق

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قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إن هناك تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية في العراق والتي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكدا المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي أثناء توضيحه لتصريحات مناقضة لجنرال بريطاني في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن البعثة الأمريكية ”في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق“.
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