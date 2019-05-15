الانتقالي السوداني: خلال 24 ساعة سنكمل الاتفاق مع “الحرية والتغيير”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، بأن المجلس الانتقالي العسكري أعلن استكمال الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير خلال 24 ساعة.

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وقال مصدر في قوى الحرية والتغيير، إننا اتفقنا مع أعضاء المجلس الانتقالي السوداني على 90% من القضايا، وأن يضم المجلس التشريعي 300 عضو.

وأضاف المصدر أن مجلس السيادة سيتم تشكيله من المجلس العسكري و”الحرية والتغيير”، وأن هناك قوى مضادة لا تريد تحولا ديمقراطيا في السودان.

وتابع أننا اتفقنا على أن تكون نسبة 67% من المجلس التشريعي لنا والبقية للقوى الأخرى