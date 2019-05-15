الان تتابع الحكومة اليمنية تدعو لتدخل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية إلى محافظة الضالع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إلى تدخل عاجل لإيصال المساعدات الإغاثية إلى محافظة الضالع.
ومنذ السبت الماضي، تصاعدت حدة المعارك بين قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى بجبهات القتال في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وارتفعت وتيرة المعارك بعد هجمات شنها الحوثيون لمحاولة التقدم والتوغل إلى عمق مدينة قعطبة عقب تقدمهم وتمركزهم في الأطراف الغربية والشمالية للمدينة.
وكان المتمردون قد سيطروا على عدد من المؤسسات وأحياء وشوارع مدينة قعطبة وتوغلوا فيها، غير أن القوات المشتركة تمكنت من دحرهم بعد معارك عنيفة شهدتها المدينة.
وقصفت القوات المشتركة مواقع المتمردين غربي قعطبة؛ فيما شن المتمردون الحوثيون خلال الساعات الماضية قصفا بالهاون والمدفعية الثقيلة على المناطق السكنية، ما أوقع صحايا في صفوف المدنيين.
وأدت المعارك في قعطبة إلى نزوح عدد كبير من السكان، فيما لم يتمكن آخرون بسبب القصف المكثف الذي تتعرض له أحياء المدينة، وتصاعد حدة المواجهات.
وأعلنت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع الجمعة عن انطلاق عملية ” قطع النفس “لدحر الحوثيين من المناطق الواقعة شمالي الضالع، بالتزامن مع إعلان حالة الطورائ في مناطق ” قعطبة – سناح – شخب ” مع حظر تام للتجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً بالتوقيت المحلي.
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