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نواب أردنيون ينددون بالهجمات الإرهابية على المملكة

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جدة - خالد شويل - واس (عمّان)

ندد نواب أردنيون اليوم (الثلاثاء) بشدة، بالعمل الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية التي استهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة العربية بواسطة طائرات مفخّخة بدون طيار.

وأكدوا في تصريحات صحفية وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها.

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وعبّر النائب خليل عطية عن إدانته واستنكاره الشديد لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منشآت نفطية سعودية، وقال: إن إقدام ميليشيا الحوثي بإرسال طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية يشكل عدوانًا غير مقبول على المملكة العربية السعودية وعدوانًا على الأمة العربية بأكملها.

وأكد النائب حابس الفايز من جهته، وقوف الأردن بكل إمكاناتها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها، معبرًا عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي، مشددًا على أن أي استهداف لأمن المملكة هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية وثقته بقدرتهم على حماية أمنهم واستقرارهم.

وعبر النائب عمر قراقيش عن إدانته بأشد العبارات للهجوم الإرهابي، مؤكدًا تأييده لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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