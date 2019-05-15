اخبار العالم

إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ساو باولو)

أمر القضاء البرازيلي اليوم (الثلاثاء) بالإفراج عن الرئيس السابق ميشال تامر الذي اعتقل الخميس الفائت، في إطار تحقيق بفضيحة فساد مالي، في ثاني قرار إطلاق سراح يستفيد منه الرئيس السابق في أقلّ من شهرين.

وبإجماع قضاتها الأربعة، قرّرت المحكمة العليا استبدال قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق تامر بـ«أمر إحضار»، ما يعني أنّ الرئيس السابق المنتمي ليمين الوسط سيخرج من سجنه في ساوباولو (جنوب شرق) في غضون الساعات القليلة المقبلة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا