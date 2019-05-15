شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (ساو باولو)

أمر القضاء البرازيلي اليوم (الثلاثاء) بالإفراج عن الرئيس السابق ميشال تامر الذي اعتقل الخميس الفائت، في إطار تحقيق بفضيحة فساد مالي، في ثاني قرار إطلاق سراح يستفيد منه الرئيس السابق في أقلّ من شهرين.

وبإجماع قضاتها الأربعة، قرّرت المحكمة العليا استبدال قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق تامر بـ«أمر إحضار»، ما يعني أنّ الرئيس السابق المنتمي ليمين الوسط سيخرج من سجنه في ساوباولو (جنوب شرق) في غضون الساعات القليلة المقبلة.