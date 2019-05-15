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السلطات الفنزويلية تمنع نواباً من دخول البرلمان

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جدة - خالد شويل - رويترز (كراكاس)

منعت قوات الأمن الفنزويلية نواباً بالمعارضة من دخول مبنى البرلمان لحضور جلسة اليوم (الثلاثاء)، وذلك بعد أسبوع من قرار أعلى محكمة رفع الحصانة عن عدد من النواب، في خضم أزمة سياسية تشهدها البلاد.

وقال نواب بالبرلمان إن أفراداً ملثمين من جهاز المخابرات يحملون بنادق وأعضاء من الشرطة الوطنية والجيش، أغلقوا المدخل، ويتحققون من احتمال وجود عبوة ناسفة داخل مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان).

واعتقلت السلطات نائباً بالمعارضة الأسبوع الماضي، ولجأ عدد آخر إلى سفارات أجنبية في العاصمة كراكاس، كما فرّ آخرين من البلاد تحت وطأة حملة شنها الرئيس نيكولاس مادورو على حلفاء زعيم المعارضة خوان جوايدو.


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