وزير الدفاع اللبناني يستنكر الهجوم الإرهابي على المملكة

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جدة - خالد شويل - واس (بيروت) استنكر وزير الدفاع الوطني اللبناني إلياس بوصعب، العمليات الإرهابية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة «أرامكو» في منطقة الرياض. استنكر وزير الدفاع الوطني اللبناني إلياس بوصعب، العمليات الإرهابية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة «أرامكو» في منطقة الرياض. وأكد بوصعب في حسابه على موقع «تويتر» أن ما تعرضت له السفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة من عمل تخريبي، وأيضًا التعرض لمنشآت النفط في المملكة العربية السعودية أمر مدان وتصعيد خطير مستنكر.



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