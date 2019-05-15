شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر آليات قتالية للميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (حجة)

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء) آليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غربي اليمن.

وأوضح موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت صباح اليوم معسكرًا للميليشيات في مديرية عبس غربي محافظة حجة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير ست دبابات تابعة لها.