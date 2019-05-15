شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر آليات قتالية للميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (حجة)دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء) آليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غربي اليمن.
وأوضح موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت صباح اليوم معسكرًا للميليشيات في مديرية عبس غربي محافظة حجة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير ست دبابات تابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر آليات قتالية للميليشيات الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.