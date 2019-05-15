شكرا لقرائتكم خبر عن «تهديدات وشيكة» للقوات الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال الجيش الأمريكي اليوم (الثلاثاء) إن هناك تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية في العراق، مؤكداً المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن البعثة الأمريكية «في حالة تأهب قصوى الآن».
مضيفاً:«نواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق».
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