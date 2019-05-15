الاشتراك الرقمي محرك نمو إيرادات نيويورك تايمز

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حققت نيويورك تايمز أرباحًا في الربع الأول من 2019، وكان محرك هذا الارتفاع تزايد عدد الاشتراكات الرقمية في الصحيفة، بنسبة 15%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

"الخليج 365" من بيروت: في الثامن من مايو الجاري، أعلنت شركة "نيويورك تايمز" مالكة صحيفة نيويرك تايمز قوائمها المالية للربع الأول من عام 2019، فتبيّن أن الاشتراك الرقمي في الصحيفة هو المحرك الحقيقي لنموها، إذ ارتفعت إيرادات الاشتراكات الرقمية في الصحيفة في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 15.1 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وبلغت 109.9 ملايين دولار.

وبلغ إجمالي عدد الاشتراكات الرقمية المدفوعة فحسب نحو 3،583،000 مشترك بنهاية الربع الأول من عام 2019، بزيادة صافية قدرها 223،000 اشتراك، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2018، وزيادة بنسبة 28.7 في المئة مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2018.

تفصيلًا، اشترك 144000 مشترك إضافي في خدمة الأخبار الرقمية، في حين اشترك الباقون من منتوجات الشركة الأخرى (مطبخ وكلمات متقاطعة).

السر في المحتوى

تعليقًا على ذلك، قال مارك تومبسون، الرئيس التنفيذي للشركة: "شكلت إيرادات الاشتراك ثلثي إيرادات الشركة، ولأول مرة، كانت إيرادات الاشتراك الرقمي وحدها أكثر من ربع إجمالي إيرادات الشركة. وسوف نستمر في الاستثمار في صحافتنا ومنتوجاتنا وتسويقنا على مستويات مرتفعة لجذب أعداد كبيرة من المشتركين الجدد والاحتفاظ بهم".

إن المستجدات التقنية المتلاحقة تفرض ضرورة المواكبة المستمرة والسريعة، فالعالم يعيش الآن في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة مثل "بلوك تشاين" والواقع الافتراضي وغيرهما، ما يستدعي العناية الفائقة بتطوير محتوى مميز.

في مقابلة إذاعية، قال تومبسون، تأكيدًا لهذا الأمر: "في أبريل الماضي، فازت تايمز بجائزتي بوليتزر، واحدة لتقرير كتبته سوزان كريغ التي تتضمن تحقيق روس بويتنر الذي استمر 18 شهرًا في ثروة عائلة دونالد ترمب. وآخر لكاتبنا التحريري برينت ستابلز الذي فاز بالجائزة أول مرة في كتابات التحرير في 23 عامًا. كما شارك في فوز هانا درير بجائزة بوليتزر للكتابة الميزة. هذه من عشرات الجوائز فاز بها صحفيونا خلال 12 شهرًا الماضية"

أضاف: "تتمثل مهمة الشركة في تقديم صحافة رائعة للعالم، فنحن نعزو النجاح الأخير لاستراتيجيتنا الرقمية إلى حقيقة أن هذه المهمة تقود كل ما نقوم به، بما في ذلك قراراتنا الاستثمارية، ونحن نخطط لتوسيعه أكثر خلال عام 2019".

ارتفاع طفيف

بحسب قوائمها المالية، ارتفع إجمالي إيرادات نيويورك تايمز في هذا الربع بنسبة 6.1 في المئة، إلى 439.1 مليون دولار، بعدما كانت 413.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018. وزادت إيرادات الاشتراكات بنسبة 3.9 في المئة، بينما انخفضت إيرادات الإعلانات 0.4 في المئة. إلا أن الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 55.8 في المئة.

بلغت أرباح نيويورك تايمز التشغيلية 34.6 مليون دولار من دون تغيير مقارنة بـ 34.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018، إذ تم تعويض ارتفاع الاشتراك الرقمي والإيرادات الأخرى من خلال ارتفاع تكاليف التشغيل. وقد انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 52.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، وكانت 55.5 مليون دولار في العام السابق.

ارتفعت إيرادات الإعلانات الرقمية بنسبة 18.9 في المئة، بينما انخفضت إيرادات الإعلانات المطبوعة 11.9 في المئة. تفصيلًا، بلغت إيرادات الإعلانات الرقمية 55.5 مليون دولار، أو 44.4 في المئة من إجمالي إيرادات الإعلانات للشركة، مقارنة بـ 46.7 مليون دولار، أو 37.2 في المئة، في الربع الأول من عام 2018. وعكست هذه الزيادة في إيرادات الإعلانات الرقمية بشكل أساس نمو الإعلانات المبيعة مباشرة على المنصات الرقمية الخاصة بالصحيفة.

قال تومبسون: "حققنا نموًا جيدًا على أساس سنوي في مجال الإعلان الرقمي، بينما كان إجمالي الإعلانات ثابتًا".

ثمة إيرادات أخرى، ارتفعت بقيمة 15.5 مليون دولار، أو بنسبة 55.8 في المئة في الربع الأول، نتيجة النمو في عمليات الطباعة التجارية وعائدات الإيجار من مبنى مقر الصحيفة في نيويورك.

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تبين القوائم المالية للصحيفة أن أرباح سهمها للربع الأول من عام 2019 بلف 0.18 دولارًا مقارنةً بعائدات السهم الواحد بقيمة 0.13 دولارًا في الفترة نفسها من عام 2018.

تكاليف تشغيلية

في المقابل، تشير قوائم نيويورك المالية إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية في الربع الأول من عام 2019 إلى 404.5 ملايين دولار، مقارنة بـ 378.0 مليونًا في الربع الأول من عام 2018، وإلى ارتفاع في التكاليف التشغيلية المعدلة إلى 386.7 مليون دولار من 358.5 مليونًا في الربع الأول من عام 2018. يعزى ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق التسويقي، وتكاليف العمالة، والانفاق على المواد الخام والطباعة التجارية.

ارتفعت الانفاق التسويقي من 31.6 مليون دولار في عام 2018 إلى 47.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، وذلك نتيجة سياسة تعزيز الجاذبية للاشتراك، وتكاليف تسويق العلامة التجارية لنيويورك تايمز.

تراجعت مصاريف الفوائد وغيرها في الربع الأول من عام 2019 إلى 1.3 مليون دولار، مقارنة بـ 4.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018، وذلك نتيجة زيادة إيراد الفوائد من النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق، ومن تعديل القيمة العادلة المتعلقة بالأوراق المالية غير القابلة للتسويق.

إلى ذلك، دفعت نيويورك تايمز ضريبة دخل قدرها 1.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنحو 5.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018. ومتوقع أن يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلي السنوي لعام 2019 بين 20 و 25 في المئة.

بلغ مجموع نفقات نيويورك تايمز الرأسمالية نحو 11 مليون دولار في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 19 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018. وبالنسبة إلى الملاءة المالية، كما في 31 مارس 2019، كان في أرصدة الشركة أوراق مالية نقدية وتسويقية بقيمة 808.8 ملايين دولار.

توقعات للربع الثاني

تضم القوائم المالية لنيويورك تايمز ارتفاع إجمالي إيرادات الاشتراك في الربع الثاني من عام 2019 في الأرقام الفردية المنخفضة إلى المتوسطة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، مع ارتفاع إيرادات الاشتراك الرقمي وحده. وكما هو الحال في السنوات السابقة، المتوقع نمو أبطأ بشكل موسمي في عدد الاشتراكات الرقمية المدفوعة.

ومن المتوقع أن تكون إيرادات الإعلانات الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 ثابتة تقريبًا، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018، مع زيادة إيرادات الإعلانات الرقمية، وأن ترتفع الإيرادات الأخرى في الربع الثاني من عام 2019 بنحو 35 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018.

كذلك، متوقع أن تزداد تكاليف التشغيل وتكاليف التشغيل المعدلة بنسبة 8 إلى 10 في المئة في الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، نتيجة استمرار الاستثمار في محركات نمو الاشتراك الرقمي وفي عمليات الطباعة التجارية.

وعلى أساس ما قبل الضريبة في عام 2019، يتوقع أن يتراوح الاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من العام الجاري بين 60 و65 مليون دولار، وأن تراوح تكاليف الفوائد وغيرها بين 10 ملايين و12 مليون دولار، وأن تراوح النفقات الرأسمالية بين 50 و60 مليون دولار.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقعي "بزنس واير" و"ناسداك". الأصلان منشوران على الرابطين:

https://www.businesswire.com/news/home/20190508005454/en/New-York-Times-Company-Reports-2019-First-Quarter

https://www.nasdaq.com/article/what-to-expect-from-new-york-times-q1-cm1144590