أحمد سيف الدين
من المتوقع، أن يصدر الرئيس دونالد ترامب، هذا الأسبوع، أمرا تنفيذيا يمنع بموجبه الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لما نشرته رويترز، يمهد هذا القرار حال صدوره الطريق لفرض حظر على التعامل مع شركة هواوي الصينية، حسبما قال ثلاثة مسئولين أمريكيين.
أشارت مصادر، لرويترز، أن ذلك الأمر التنفيذي كان قيد النظر منذ أكثر من عام إلا أنه كان يستلزم موافقة قانون القوى الاقتصادية الدولية الذي يتعلق بحالات الطوارئ، وهو قانون...
كانت هذه تفاصيل خبر تتجسس لصالح الصين.. الرئيس الأمريكي يحظر استخدام هواوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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