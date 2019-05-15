السودان: "العسكري" يتفق مع المعارضة على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مطول مع قوى المعارضة أنه تم الاتفاق على أن يضم المجلس التشريعي للبلاد 300 عضو، بالإضافة إلى أنه خلال 24 ساعة سيكتمل الاتفاق مع "الحرية والتغيير".

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فيما نقلت قناة العربية عن مصدر في قوى "الحرية والتغيير" أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري على 90% من القضايا العالقة للاستقرار على شكل المرحلة الانتقالية.

وشهد السودان أعمال عنف الإثنين لقي خلالها 4 اشخاص مصرعهم بعدما تعرض المعتصمين في الخرطوم لاعتداءات وإطلاق نار من مجهولين.