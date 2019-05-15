العثور على جثة طبيب أسنان مقتولا داخل عيادته بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: عثر أهالى قرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مساء الثلاثاء، على جثة طبيب أسنان مقتولا ومتحللة داخل عيادته. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ لمركز كفر شكر، بورود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة داخل عيادة الدكتور "ع .ا" ٦٠ سنة طبيب أسنان بقرية كفر تصفا وتبين أن الجثة متحللة ومطعون بسكين في رقبته.

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