"سانا": مقتل ستة أشخاص بينهم أطفال في قصف لإرهابيين على حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قُتل ستة أشخاص بينهم طفلين، الثلاثاء، جراء قصف لأحياء في مدينة حلب شمالي سوريا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكرى سوري أن الهجوم بالقذائف يعد "خرق فاضح لمناطق خفض التصعيد"، مضيفًا أن "المجموعات الإرهابية المسلحة قامت باستهداف مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في حلب بعدد من الصواريخ ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين بينهم طفلان وجرح 14 آخرين من سكان المخيم".
وذكرت الوكالة أن المجموعات المسلحة اعتدت بـ 4 قذائف صاروخية على منازل المواطنين في مخيم النيرب الواقع إلى الجنوب الشرقي من حلب ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.
وأضافت أنه "تم نقل الجرحى إلى مشفيى الرازي والجامعة في مدينة حلب حيث قدمت لهم الإسعافات والعلاج اللازم".
وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات مسلحة تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابية.
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