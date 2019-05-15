سياسي ليبي ..استنجاد الاخوان المسلمين بتركيا دليل على قرب نهاية مشروعهم

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن استنجاد تنظيم الإخوان المسلمين بتركيا للتدخل العسكري في ليبيا يدل على قرب نهاية مشروعهم.

الجروشي أوضح في تصريحات نقلتها عنه قناة “العربية” أن الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي اسطنبول والدوحة ، لافتاً إلى ان تلك التقارير تشير إلى وجود محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا.

واتهم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس تركيا بأنها الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسية “الإخوان”، مشيرا إلى وجود كبار قادة الإرهاب في اسطنبول من أمثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى “أبو عبدالله الصادق”، وأبو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي، وهم من كبار قادة تنظيم القاعدة، وغيرهم الكثير ممن يتمتعون بحماية الدولة التركية تمهيدا للعب دور قادم إذا ما تمكنوا من ذلك.