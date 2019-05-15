شرطة جدة توقع تشكيل عصابي يمني يسلبون تحت تهديد السلاح

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة متهمين، ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة والسلب تحت تهديد السلاح.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية

لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة من ضبط المتهمين الخمسة بعد توافر الأدلة ضدهم على ارتكابهمعدداً من جرائم السرقة تحت تهديد السلاح.

وأوضح أن المتهمين من الجنسية اليمنية وأنهم مخالفون لنظام الإقامة، وأعمارهم تتراوح بين العقدين الثاني والخامس، مشيراً إلى أنهم أقروا بارتكاب 14 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي داخل جدة، و3 جرائم خارج منطقة مكة المكرمة، فتم إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

