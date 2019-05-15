أمريكا : ميليشيات تابعة لإيران وراء تخريب السفن قبالة الإمارات

قال مسؤول أمريكي مطلع، اليوم الثلاثاء، إن وكالات الأمن الوطني الأمريكية تعتقد الآن أن ميليشيات تابعة لإيران أو عناصر يعملون لحسابها ربما هاجموا ناقلات قرب دولة الإمارات، حسب قناة العربية.

رجح مسؤول أمريكي آخر في وقت سابق وقوف إيران وراء العمليات التخريبية التي استهدفت 4

ناقلات للنفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة الأحد (ناقلتان سعوديتان، وواحدة إماراتية ورابعة نرويجية).

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الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، كانت أعلنت، الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات

تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان، إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.