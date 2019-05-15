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خسائر فادحة للحوثيين في الضالع اليمنية

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تجددت المعارك على طول جبهات القتال شمالي الضالع باليمن، وأدى القصف النوعي والمكثف للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية إلى حرق وتدمير دبابات وآليات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

 

وتصاعدت وتيرة المعارك بشكل متواصل في جبهات قعطبة، ودوت انفجارات عنيفة من جراء

القصف المتواصل بصواريخ الكاتيوشا على مواقع المليشيات الحوثية، وسط أنباء عن إطلاق الميليشيات صاروخا باليستيا هو الرابع على الضالع منذ بدء المعارك، حيث وقع الصاروخ في منطقة خالية ولم يخلف اضرارا .

 

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واستهدفت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة مواقع وتمركزات الحوثيين في حمر الهديلة وحمر السادة، ودكت مواقع المليشيات الحوثية في معزوب عامر بقصف متواصل بصواريخ الكاتيوشا.

 

وكانت قوات الحزام الأمني في الضالع قد عممت، الاثنين الماضي، على المدنيين في قعطبة والفاخر الابتعاد عن تجمعات المليشيات الحوثية ومواقع اعتلاء القناصة وأماكن إخفاء الأسلحة والاليات والنقاط التي تم استحداثها .

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