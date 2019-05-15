اخبار العالم

مقتل أربعة وإصابة عشرات في اشتباكات في سجن بأفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قال مسؤول حكومي يوم الثلاثاء إن اشتباكا بين سجناء ورجال شرطة أفغان أثناء عملية تفتيش عن مخدرات في أكبر سجن في البلاد أسفرت عن مقتل أربعة سجناء وإصابة العديد منهم.

 

واندلعت الاشتباكات العنيفة في ثكنتين بسجن بل

جرخي المترامي الأطراف على مشارف كابول والذي يضم آلاف السجناء منهم عشرات من متمردي حركة طالبان الإسلامية وأعضاء في جماعات إسلامية متشددة أخرى.

 

Advertisements

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
وزارة الداخلية إن أربعة سجناء قتلوا وأصيب 13 سجينا و20 شرطيا أثناء عملية تفتيش عن مخدرات وغيرها من المواد الممنوعة.

 

وأضاف ”واجهت الشرطة مقاومة من مهربي المخدرات. ومن أجل تفريق السجناء والسيطرة عليهم أطلقت الشرطة النار في الهواء لكن السجناء اشتبكوا مع رجال الشرطة وحاولوا أخذ أسلحتهم“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أربعة وإصابة عشرات في اشتباكات في سجن بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا