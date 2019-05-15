مقتل أربعة وإصابة عشرات في اشتباكات في سجن بأفغانستان

قال مسؤول حكومي يوم الثلاثاء إن اشتباكا بين سجناء ورجال شرطة أفغان أثناء عملية تفتيش عن مخدرات في أكبر سجن في البلاد أسفرت عن مقتل أربعة سجناء وإصابة العديد منهم.

واندلعت الاشتباكات العنيفة في ثكنتين بسجن بل

جرخي المترامي الأطراف على مشارف كابول والذي يضم آلاف السجناء منهم عشرات من متمردي حركة طالبان الإسلامية وأعضاء في جماعات إسلامية متشددة أخرى.

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وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم

وزارة الداخلية إن أربعة سجناء قتلوا وأصيب 13 سجينا و20 شرطيا أثناء عملية تفتيش عن مخدرات وغيرها من المواد الممنوعة.

وأضاف ”واجهت الشرطة مقاومة من مهربي المخدرات. ومن أجل تفريق السجناء والسيطرة عليهم أطلقت الشرطة النار في الهواء لكن السجناء اشتبكوا مع رجال الشرطة وحاولوا أخذ أسلحتهم“.