مقتل أربعة وإصابة عشرات في اشتباكات في سجن بأفغانستان

قال مسؤول حكومي يوم الثلاثاء إن اشتباكا بين سجناء ورجال شرطة أفغان أثناء عملية تفتيش عن مخدرات في أكبر سجن في البلاد أسفرت عن مقتل أربعة سجناء وإصابة العديد منهم.
واندلعت الاشتباكات العنيفة في ثكنتين بسجن بلجرخي المترامي الأطراف على مشارف كابول والذي يضم آلاف السجناء منهم عشرات من متمردي حركة طالبان الإسلامية وأعضاء في جماعات إسلامية متشددة أخرى.
وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم
وأضاف ”واجهت الشرطة مقاومة من مهربي المخدرات. ومن أجل تفريق السجناء والسيطرة عليهم أطلقت الشرطة النار في الهواء لكن السجناء اشتبكوا مع رجال الشرطة وحاولوا أخذ أسلحتهم“.
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