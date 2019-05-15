خبراء من 4 دول يحققون بتخريب السفن قبالة الإمارات

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر لم تسمه، الثلاثاء، أن خبراء أمريكيين وفرنسيين ونروجيين وسعوديين يشاركون في التحقيق إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في "عمليات تخريبية" استهدفت

4 سفن في خليج عمان.

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله إن الفريق يضم خبراء من دول هي "حليفة دولية" لدولةالإمارات.

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وكانت الإمارات قد أعلنت، الأحد، أن 4 سفن شحن تجارية، من عدة جنسيات، تعرضت لـ"عمليات تخريبية" في المياه الاقتصادية للبلاد.

وذكرت أن الأضرار، التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لا يوجد أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.