"هواوي" تغري بريطانيا باتفاق "عدم تجسس"

أبدت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" استعدادها لتوقيع اتفاق "عدم تجسس" مع دول بينها بريطانيا، بحسب ما أعلن رئيسها، الثلاثاء، وذلك بعد أن شدد الأمين العام لحلف "الناتو" على ضرورة حماية بريطانيا لأمن شبكاتها الخلوية.
وزار رئيس "هواوي" ليانغ هوا بريطانيا التي تجري حكومتها تقييما لمخاطر السماح للمجموعة الصينية بالمشاركة فيبناء شبكة الجيل الخامس (5 جي).
وقال ليانغ هوا "نحن مستعدّون لتوقيع اتفاقات عدم تجسس مع حكومات، ولا سيما حكومة المملكة المتحدة، نؤكد فيها التزامنا ونضمن التزام معداتنا بمعايير عدم التجسس وعدم الاختراق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وحاليا تمتلك هواوي، القدرات الأكثر تطورا والأقل
وأقرت الصين في عام 2017 قانونا يجبر الشركات الصينية على مساعدة الحكومة في قضايا الأمن القومي، وهو ما فاقم الهواجس الأميركية.
بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الذي يزور بريطانيا، الثلاثاء، إن أمن الشبكة يكتسب أهمية قصوى بالنسبة للحلف.
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