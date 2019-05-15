قاعدة الجفرة تشهد سقوط طائرة درون تركية بنيران الجيش الليبي

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، طائرة من دون طيار تابعة لميليشيات طرابلس، فوق قاعدة الجفرة الجوية، في قلب الصحراء الجنوبية.
ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الطائرة تابعة للكلية الجوية بمصراتة، وهي تركية الصنع، قد أسقطت فور دخولها المجال الجوي لقاعدة الجفرة الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء، حسب مانقل موقع "مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
ولم يتم الكشف فيما إذا كانت الطائرة التي تم إسقاطها مزودة بإمكانية القصف أو أنها مخصصة لأغراض الاستطلاع والتصوير.
تركيا تزود الميليشيات بـ"درونز"
وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية" الاثنين، قال المتحدث
وأوضح أن "هناك دعما تركيا للميليشيات، وقد استخدمت طائرات بدون طيار تركية".
ولفت إلى أن "استخدام التقنيات يحتاج إلى وقت كبير من الإعداد والتدريب والتجهيز، لكن دخول الطائرات المسيرة في غضون 48 ساعة يدل على أن هناك أجانب يشرفون على تسيير هذه الطائرات".
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