مجلس الوزراء السعودي: الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات الطاقة للعالم

أكد مجلس الوزراء السعودي على أن المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية. وأوضح أن الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدف السعودية فحسب بل تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي. وسبق ان أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية، والتي استهدفت محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في محافظتي الدوادمي وعفيف بالعاصمة السعودية الرياض.

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