جورجيا تسلم أمريكا مواطنا روسيا بزعم محاولته تهريب دليل مقاتلات أمريكية

سلمت جورجيا إلى الولايات المتحدة المواطن الروسي، أوليج تيشينكو، المتهم بمحاولة إخراج دليل طيران خاص بالمقاتلات الأمريكية من جورجيا إلى روسيا.

ومن المقرر عقد محاكمة في هذه القضية، في 19 أغسطس، وفقا للبيانات ذات الصلة المنشورة، يوم الثلاثاء، على قاعدة بيانات النظام القضائي الأمريكي، حيث سيواجه تيشينكو الذي يقدم نفسه كمطور لألعاب الفيديو في شركة "Eagle Dynamics" الروسية، عقوبة

بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات.

وقد تم توجيه خمس تهم للمواطن الروسي، بما في ذلك محاولة تهريب أسلحة ومعدات عسكرية بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تهريب بضائع من الولايات المتحدة.

ووفقا للجانب الأمريكي، فقد تواصل تيشينكو عبر الإنترنت في 22 يونيو 2011 مع أحد مستخدمي منتديات محبي ألعاب

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محاكاة القتال الجوي، طالبا منه المساعدة على تمرير دليل الطيران الخاص بمقاتلات "F-16" الأمريكية إلى موسكو.

وأوضح الجانب الأمريكي أن تيشينكو كان ينوي شراء هذه الوثائق في مزاد "eBay" عبر الإنترنت، لكن وبسبب القيود المفروضة على المشترين من خارج الولايات المتحدة، لم يتمكن من ذلك.

ووافق مستخدم أمريكي على مساعدة تيشينكو للحصول على دليل الاستخدام، من خلال طلب الدليل إلى عنوانه في الولايات المتحدة، ومن ثم إرساله إلى موسكو.

وتم اعتقال الروسي في جورجيا، في يونيو الماضي.