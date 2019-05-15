إيران تقاوم إيقاف نفطها بإشعال الحرب

فيما ينتظر أن يقدم فريق أميركي مكلّف بالتحقيق في حادثة التخريب، التي طالت 4 سفن تجارية قبالة سواحل دولة الإمارات، كل الأدلة حول تورط إيران في الهجوم، تحاول طهران الانتقام من العقوبات الأميركية التي كبّلت يديها عن تصدير نفطها الخام، بإظهار نيتها في إشعال فتيل الحرب بواسطة أعمال تخريبية تضرّ مصالح بعض دول المنطقة. التهديدات الإيرانية بالانتقام يهدد الإيرانيون منذ أبريل الماضي بالانتقام وإغلاق مضيق هرمز Advertisements توجيه أصابع الاتهام إلى طهران بالتسبب في هجمات السفن التجارية وحاملات النفط رفض الطلب الإيراني بالسماح لها بتصدير 1.5 مليون برميل يوميا على الأقل



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