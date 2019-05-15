1855 سلة للنازحين السوريين و270 طنا غذائيا للصومال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للبنانيين الأشد فقرا، وللاجئين السوريين في البقاع ومحافظة الشمال اللبنانيتين.

وتم توزيع 1417 سلة غذائية في بلدة سد القرعون البقاعية وفي بلدة وادي خالد بمحافظة الشمال، ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 25 محطة وزع خلالها أكثر من 16 ألف سلة غذائية.

كما وزع المركز 438 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، حيث بلغ عدد المستفيدين 3625 فردا.

وتلبي السلال الرمضانية المقدمة من المملكة من خلال المركز المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر اللاجئة من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافها، للتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها.

ويأتي هذا التوزيع في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة في المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

شكر وامتنان

يوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 270 طنا من السلال الغذائية الرمضانية في مديريات «طركينلي» و«حمر جبجب» و«عبد العزيز» و«هولواداغ» والتي تقع في محافظة الصومال الفيدرالية.

وقام المركز بتأمين السلال الغذائية لشهر رمضان للفقراء والنازحين، حيث تشتمل السلة الواحدة التي تزن 90 كيلو جراما على المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها 18000 فرد، وذلك بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في الصومال ومع وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في الصومال.

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وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في الصومال لدعم المحتاجين والفقراء هناك، فيما عبر المسؤولون الصوماليون عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، سائلين الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء.

نازحون ومتضررون

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 1000 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في منطقة سناح التابعة لمديرية الضالع بمحافظة الضالع، يستفيد منها 6000 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف عدة محافظات يمنية. كما جرى توزيع 1530 وجبة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ضمن مشروع المركز لتوفير وجبات الإفطار الجاهزة في اليمن.

وجبات جاهزة

واصل المركز توزيع 800 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات الحكومية وهيئة مستشفى ابن سيناء، ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة وعلى الأيتام والأسر الفقيرة وعابري السبيل.

كما جرى توزيع 1759 كرتون تمر على النازحين والأسر الفقيرة بمديريات مودية والوضيع ورصد وسرار وسباح وخنفر التابعة لمحافظة أبينة.