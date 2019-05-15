وزير الإعلام اليمني: إيران تستخدم أدواتها لاستهداف دول الجوار

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن إيران تستخدم أدواتها في المنطقة لاستهداف أمن دول الجوار. وأعرب وزير الإعلام اليمني عن إدانته واستنكاره باستهداف خطوط إمداد النفط السعودية في منطقتي الدوادمي وعفيف، عادا أن تداعيات الضغط الدولي على تنفيذ اتفاقات ستوكهولم بخصوص الانسحاب من موانئ الحديدة قد ظهرت الآن، خلال التصرفات العبثية للميليشيا الحوثية، وقيامها باستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بأن يدرك أن أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ما لم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيات المنفلتة عن القانون، والخارجة عن سلطات الدولة.

وشدّد الإرياني على ضرورة وضع حد للميليشيات الانقلابية الحوثية، ومنعها من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار لمصلحة إيران التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية، لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.