وزير الإعلام اليمني: إيران تستخدم أدواتها لاستهداف دول الجوار

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بأن يدرك أن أدوات إيران في المنطقة ستستمر في زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ما لم يكن هناك تحرك قوي لردع الميليشيات المنفلتة عن القانون، والخارجة عن سلطات الدولة.
وشدّد الإرياني على ضرورة وضع حد للميليشيات الانقلابية الحوثية، ومنعها من تحويل اليمن إلى منصة لتهديد دول الجوار لمصلحة إيران التي باتت تستخدم الملف اليمني كورقة تفاوضية، لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة عليها.
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