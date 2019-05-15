التحالف: 4213 خرقا لاتفاق ستوكهولم ارتكبه الحوثيون

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الخروقات للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم بلغت في مجملها 4213 خرقا، كانت منوعة شملت العديد من الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية وطائرة بدون طيار والقذائف، إلى جانب ما تم رصده بشأن الخنادق والتحصينات في محافظة الحديدة وجزيرة الصليف.

اتفاق ستوكهولم

وأضاف العقيد المالكي في مؤتمر صحفي أمس أن التحالف يعلم أنه منذ 18 ديسمبر والميليشيات الحوثية لم تطبق اتفاق ستوكهولم، خصوصا النصوص الخاصة بمدينة الحديدة، التي تتضمن ثلاث فقرات رئيسة، وهي الخروج وتسليم الموانئ اليمنية في الحديدة، والصليف ورأس عيسى للحكومة الشرعية اليمنية الشرعية، وتأمين الطرق الآمنة للمنظمات الإغاثية وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإعادة الانتشار في محافظة الحديدة.

استهداف المدنيين

وأوضح أن الحكومة اليمنية الشرعية أعربت عن موقفها من بيان الأمم المتحدة الخاص بالانسحاب الأحادي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وذكرت الحكومة على لسان وزير الخارجية بأنه لا يتوافق مع قرار 2451 وأيضا لا يتفق مع المفهوم العملياتي ولا تزال الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة تقوم بالاستهداف العشوائي للمدنيين، وكذلك التحصينات وتعطيل السفن التجارية والواردات إلى ميناء الحديدة والموانئ اليمنية.

إغلاق الطرق الآمنة

وأشار العقيد المالكي إلى استمرار إغلاق الطرق الآمنة وتكديس الأسلحة داخل مدينة الحديدة من قبل الميليشيات الحوثية، واستغلال الأعيان المدنية بما يخالف القانون الدولي الإنساني، وبما لا يتفق مع نصوص اتفاق ستوكهلم، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ البالستية من محافظة الحديدة، حيث تم إطلاق صاروخين باليستيين من عبس باتجاه الأعيان المدنية في محافظة الحديدة، وفي 23 فبراير الماضي، كان هناك إطلاق طائرة بدون طيار من محافظة الحديدة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وتم التعامل معها.

استغلال الاتفاق

وأكد أن الميليشيات الحوثية تستغل اتفاق ستوكهولم لتكديس الأسلحة، وكذلك نقل المقاتلين من وإلى الحديدة، وتحاول أيضا أن يقوم التحالف بعمل عسكري في محافظة الحديدة، وتابع: بالتالي نحن سنستخدم الصبر التكتيكي وأيضا النفس الطويل، مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية وندعم كافة الجهود السياسية لنجاح جهود المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأيضا رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد».

جريمة انفجار مستودع

ولفت المالكي الانتباه في المؤتمر إلى جريمة انفجار مستودع تابع للميليشيات الحوثية في حي سعوان في صنعاء، التي كان عدد ضحاياها مقتل 10 أطفال وإصابة 100 طفل وبالغ، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان اللتين دعتا في تقرير مشترك ميليشيا الحوثي إلى التوقف عن تخزين كميات كبيرة من المواد المتطايرة في المناطق المكتظة بالسكان.

التحالف يدمر

وأكد المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ودمر مرافق الطائرات بدون طيار التابعة للميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، في قاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، حيث تضمنت الأهداف ورشة لصيانة الطائرات بدون طيار وموقع مساند لعناصر الميليشيات والخبراء وموقع لصيانة الطائرات بدون طيار، وشبكة اتصالات تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية.

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وأشار إلى أن التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ بداية العمليات العسكرية بلغت 45.755 تصريحا، شملت الجوية والبرية والبحرية، بالإضافة إلى أن أوامر وتصاريح تأمين تحركات المنظمات الإغاثية من 29 إبريل 2019 م حتى 5 مايو 2019 م بلغت في مجموعها (236)، فيما بلغت من تاريخ 6 مايو 2019 م حتى 12 مايو 2019 م (294) شملت منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود ومركز الملك سلمان للإغاثة.

استقبال 12 سفينة

وبشأن التصاريح البحرية الصادرة لميناء الحديدة من قيادة القوات المشتركة للتحالف من 29 إبريل 2019 م حتى 13 مايو 2019 م بلغت 94 تصريحا عبر 12 ميناء، واستقبلت أيضا 12 سفينة محملة بالمواد الطبية والغذائية والنفط، أما التصاريح البرية خلال المدة نفسها فقد بلغت 30 تصريحا عبر خمسة منافذ رئيسة، إلى جانب بلوغ عدد الرحلات الجوية التي استقبلتها المطارات اليمنية 262 رحلة بعدد 12.841 راكبا في سبعة مطارات.

سفن تنتظر في الميناء

وبين المالكي أن عدد السفن التجارية المتواجدة في الموانئ اليمنية في الوقت الحالي 27 سفينة في حين أن السفن التجارية المتواجدة في مناطق رمي المخطاف، وهي بـ(انتظار الدخول) 37 سفينة، مشيرا إلى تقرير منظمة التحقق والتفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للفترة من ( 1 حتى 7 مايو 2019 م) وما ورد فيه من إجمالي الشحنات التي تم تفريغها، وإجمالي الطلبات المستلمة والتصريحات الممنوحة والسفن التي أفرغت حمولاتها والطلبات الملغاة وطلبات منحت الموافقة وألغيت وطلبات مرفوضة.

تدفق المساعدات الإنسانية

وأكد تدفق المساعدات الإنسانية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي شملت الجوف مديرية الحزم وحضرموت مدينة المكلا وحجة وحيران وعدن بما فيها العديد من المديريات أبرزها خور ومكسر وشبوة، إلى جانب استمرار برامج التنمية.

إطلاق الصواريخ البالستية

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني باتجاه المملكة العربية السعودية من صعدة وعمران، مبينا أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات بلغت 226 صاروخا، إلى جانب استهداف مطاحن البحر الأحمر بالسلاح وزراعة الألغام.

تهريب المخدرات

وأبان أن الميليشيات تقوم بتهريب المخدرات لدعم المجهود الحربي، حيث تم رصد العديد من الأطنان من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون في مأرب وصحراء حضرموت، مشيرا إلى أنه تم رصد العديد من أدوات الصعق الكهربائي المتفجر وبراميل تحتوي على معجون مواد متفجرة وكيابل موصلات كهربائية وأنابيب استيل مختلفة الأحجام تستخدم في توصيل الصاعق والانفجار.

وعرض العقيد المالكي الأهداف العملياتية لإسناد الجيش الوطني اليمني، حيث تم استهداف ومهاجمة منصة إطلاق صواريخ بالستية وعربة تابعة للميليشيات في صعدة وسحار واستهداف مهاجمة عناصر إرهابية مقاتلة من الميليشيات في صعدة والظاهر وعناصر مقاتلة تابعة لها وقناصة ومركبات إمداد في صعدة.