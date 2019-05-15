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تصاعد العنف ضد المسلمين في سريلانكا

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أعلنت الحكومة السريلانكية أمس فرض حظر للتجول لليلة الثانية على التوالي في أعقاب مقتل رجل مسلم في أعمال شغب ضد مسلمين، جاءت بعد هجمات عيد الفصح الإرهابية.

واندلعت أعمال العنف في ساعة متأخرة أمس بعد ثلاثة أسابيع على تفجيرات انتحارية أودت بحياة 258 شخصا، وخلال أعمال العنف هذا أحرقت محلات وقام نحو ألفي شخص بتخريب مسجد، وفق شهود.

وأعلنت الشرطة فرض حظر للتجول في كافة أنحاء البلاد لليلة الثانية على التوالي، في مسعى لوقف أعمال العنف، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.

وكان حظر التجول مطبقا طوال اليوم في الإقليم الشمالي الغربي، حيث قالت الشرطة إن رجلا مسلما يبلغ من العمر 45 عاما، قتل في ورشة النجارة التي يملكها، في ساعة متأخرة الاثنين، على أيدي حشد غاضب كان يحمل عددا من أفراده السيوف.


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