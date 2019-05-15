عمل إرهابي حوثي يستهدف أنابيب ضخ سعودية

تبّنت ميليشيا الحوثي الإرهابية -ذراع إيران في اليمن- هجمات إرهابية على منشآت سعودية حيوية، في حين قال وزير الطاقة خالد الفالح، أمس، إن محطتين لضخ النفط تعرضتا لهجوم من طائرات «درون» بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه.

وأكد الفالح أن الهجوم يثبت أهمية التصدي لميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران، مشيرا إلى استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

ردود فعل أعقاب الهجوم

«البنتاجون» يحمّل إرهابيين مدعومين من إيران مسؤولية عمليات التخريب

ارتفاع أسعار النفط 1.5 % بعد استهداف المحطتين السعوديتين

إدانات دولية واسعة لهذا العمل الإرهابي والتخريبي

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح أمس، حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها في الموقعين، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي مستجدات.

أضرار محدودة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن محطتي ضخ لخط الأنابيب «شرق - غرب»، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضت أمس لهجوم من طائرات «درون» دون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارا محدودة.

تقييم الأضرار

أوضح الفالح، أن أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة، لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وأضاف، أن «المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية، التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية، بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران»، مبينا استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.

دعم بحريني للمملكة

استنكرت مملكة البحرين وأدانت بشدة الهجوم الإرهابي من طائرات دون طيار مفخخة، الذي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل نفط المملكة من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة، ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم.

وأشادت وزارة الخارجية في مملكة البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية أمس، بجهود المملكة في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير، مشددة على موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة، الذي يقف في صف واحد مع المملكة ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المساس بمصالحها واستقرار شعبها.

دعوة لتحرك دولي

أكدت مملكة البحرين ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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إدانات دولية

استنكرت الإمارات الهجوم الإرهابي التخريبي بطائرات بدون طيار مفخخة، واستهداف محطتي ضخ لخط الأنابيب أمس.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودانت مصر الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة خارجيتها تضامُن مصر مع حكومة وشعب المملكة في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمنها واستقرارها، مشددةً على ما يجمعهما من روابط أخوية وعلاقات راسخة، «وتنسيق على أعلى مستوى، من أجل مواجهة التحديات المُشتركة، والتصدي للإرهاب».

ودانت الحكومة الأردنية أمس بأشد العبارات الهجوم الإرهابي. فيما قال السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد، إن على واشنطن أن تقوم برد «معقول لا يصل إلى حد الحرب»، بعد تحديد الجهة التي تقف وراء الهجمات على ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية.

كما دان كل من: أفغانستان، وتونس، وجمهورية القمر المتحدة، وجيبوتي، ولبنان، وفلسطين، والكويت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في السعودية.

وقائع سابقة لاستهداف ناقلات نفط

30 مايو 2017

تعرضت ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال، لإطلاق نار بقذائف «أر.بي.جي»، وذلك بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب من قبل زورق بحري، وذلك باستخدام 3 قذائف «أر.بي.جي»، وذلك قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب، بين جزيرتي ميون اليمنية، والسبع الجيبوتية.

3 أبريل 2018

تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم «حوثي إيراني» بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات المدعومة من نظام طهران، أثناء إبحارها في المياه الدولية جنوب ميناء الحديدة في اليمن.

25 يوليو 2018

استهداف حوثي لناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، ما ألحق بها أضرارا بسيطة، مؤكدا أن الميليشيا كادت أن تتسبب في كارثة بيئية كون الناقلة كبيرة جدا.

12 مايو 2019

تعرضت سفينتان سعوديتان لـ«أعمال تخريبية» في المياه الاقتصادية الإماراتية قرب ميناء الفجيرة.