فنلندا تضبط أجهزة تتعلق بالأسلحة النووية مرسلة للعراق

هلسنكي، فنلندا (مواقع إخبارية)

ضبطت الجمارك الفنلندية، أمس الأول، أجهزة كانت متّجهة إلى العراق يمكن استعمالها في تصنيع أسلحة نووية، الأمر الذي أثار أسئلة وشكوكاً حول الدافع وراء توريد تلك الأجهزة للعراق، ووجهتها النهائية وما إذا كانت ستسلّم لطرف ثالث. وكان العراق قد تخلّى عن برنامجه النووي بعد أن خضع لضغوط شديدة وعمليات تفتيش دقيقة من تسعينيات القرن الماضي حتى الغزو الأميركي عام 2003.

وتوجد في العراق عدّة قوى نافذة ذات علاقات وثيقة بإيران التي لا تزال تحتفظ بطموحات نووية، ما يثير الريبة بشأن إمكانية قيام طرف عراقي بشراء المعدّات من فنلندا لحساب إيران بهدف الالتفاف على الرقابة الدولية.

وحسب بيان صادر من الجمارك الفنلندية، فإنّها ستفتح تحقيقاً مع الشركة المرسلة للأجهزة بسبب إجراءاتها المخالفة لقوانين البلاد، دون الكشف عن اسم تلك الشركة، والجهة المستوردة للأجهزة المضبوطة التي يمكن استعمالها لأغراض عسكرية ومدنية، بحسب البيان ذاته. وأوضح كبير المفتشين في الجمارك الفنلندية ساري كنابي أنّ الأجهزة المضبوطة تستخدم لإجراء ما يُعرف بـ«تحليل مطياف الكتلة».

ولفت كنابي إلى أنّ الشركة المرسلة للمعدات هي شركة محلية وليست عالمية، مبينا أنه إلى الآن لم يتمّ التوصّل إلى الغرض الذي ستستخدم فيه هذه المعدات بالعراق. ولا تفرض القوانين الفنلندية الحصول على إذن رسمي لاستيراد تلك المعدّات من الولايات المتحدة، أما في حال تصديرها للعراق فينبغي على الشركة المصدرة أخذ موافقة الجهات الرسمية الفنلندية، أو موافقة الولايات المتحدة.