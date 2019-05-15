واشنطن تنشر فيديو لقواعد إيرانية في لبنان والعراق

واشنطن (مواقع إخبارية) نشرت وزارة الخارجية الأميركية مقطعاً مصوراً تحت عنوان «بمنتهى الوضوح- فيلق القدس الإيراني»، تتحدث فيه عن قواعد تدريب يقيمها الحرس الثوري الإيراني في لبنان والعراق. وقال حساب «فريق التواصل الإلكتروني» التابع للخارجية الأميركية عبر «تويتر»، إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري يدرب ويسلح ويجهز ميليشيات تابعة له في معسكرات تدريب في لبنان، وكذلك داخل إيران، مضيفاً أن الهدف من ذلك هو استخدام هذه الميليشيات في حروب الوكالة، وإشاعة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وتسلط بداية الفيديو الضوء مباشرة على دور الحرس الثوري الأساسي في الشرق الأوسط، وتنافس إيران مع الولايات المتحدة، وسعيها بالتالي إلى تدريب قوات غير خاضعة لسيطرة الدولة الإيرانية، ومن ضمنها الميليشيات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان.

وقال مدير «مشروع التهديد العابر للأمم» المستشار السابق في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سيث جونز، إن «هدف إيران من هذه القاعدة في لبنان هو تطوير قدرات حلفائها المحليين».

وجاء في الفيديو أن إيران لديها قواعد مماثلة لقاعدة البقاع مثل منشأة الإمام علي للتدريب في ضواحي طهران، والتي تستخدمها للتدريب على حرب العصابات والحروب غير التقليدية.

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