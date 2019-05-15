الولايات المتحدة تحذر من "تهديدات وشيكة" لقواتها في العراق

قال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إن هناك تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأميركية في العراق والتي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكداً المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.
وأكد النقيب بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي، أثناء إدلائه لتصريحات مناقضة لجنرال بريطاني في وقت سابق الثلاثاء، إن البعثة الأميركية "في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأميركية في العراق".
وقالت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء، نقلاً عن بيان للقيادة المركزية الأميركية، إن هناك "معلومات أمنية تؤكد وجود تهديدات إيرانية موثوق فيها وهي متوافرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية".
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كان نائب قائد عمليات التحالف الجنرال البريطاني كريس جيكا قد قال، للصحفيين في وقت سابق الثلاثاء، إن مستوى تهديد الجماعات التي تدعمها إيران ضد قوات التحالف في العراق وسوريا لم يرتفع.
يأتي ذلك على خلفية التوترات التي دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة رداً على معلوات قالت إنها بحوزتها تفيد بأن طهران تحضر عملاً ضد القوات الأميركية.
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