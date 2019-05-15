البرلمان الليبي يصنف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً

أحمد البنك (بنغازي)

في خطوة شكلت ضربة جديدة للتنظيم الإرهابي في العالم العربي، بعد حظره وتجريمه في العديد من الدول العربية، قرر البرلمان الليبي الليلة قبل الماضية حظر تنظيم «الإخوان» وتجريمه وتصنيفه جماعة إرهابية. وصوّت مجلس النواب الليبي بـ70 نائباً على حظر جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، وهي خطوة تمهد لملاحقة أعضاء الجماعة قانوناً. وقدم عدد من النواب إلى رئاسة المجلس بنداً مستعجلاً بضرورة إعلان جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. وجاءت الخطوة تعبيراً عن رغبة أغلبية الشعب الليبي الذي ضغط على البرلمان بسبب تورط الجماعة في جرائم إرهابية ومحاربته للجيش الليبي واتهامه بالفساد، بحسب النائب الليبي خير الله التركاوي. وقال التركاوي لـ«الاتحاد» إن جماعة «الإخوان» تقوم بنشر مزاعم كاذبة في دول العالم عن تدمير الجيش الليبي، لافتاً إلى أن القرار يعجل بإنهاء جماعة «الإخوان» وأذرعها العسكرية والسياسية والاقتصادية والسياسية.

وأكد التركاوي أن قرار البرلمان سيكون له تداعيات مستقبلية لتعرية الإخوان وكشف جرائمهم، داعياً مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار ضد الجماعة بعد ورود تقارير دولية عن أنشطتها الإرهابية. وأشار البرلماني الليبي إلى فشل جولة رئيس المجلس الرئاسي إلى أوروبا بسبب تحالف فائز السراج مع المليشيات المسلحة التي تستهدف المدنيين في طرابلس، مؤكدة أن الدول الأوروبية أيقنت دعم حكومة الوفاق الوطني للمليشيات المسلحة، وتواجد قيادات إرهابية مطلوبة للعدالة الدولية داخل طرابلس بذريعة حماية حكومة الوفاق.

واتبعت جماعة الإخوان في ليبيا نهج العنف والقتل والتكفير في البلاد وتبريره داخل البلاد، ومنح الغطاء للجماعات الإرهابية التي تستعمل العنف.

وساهمت جماعة الإخوان الليبية في تشكيل مليشيات مسلحة يطلق عليها «الدروع»، وهي تشكيلات مسلحة تنتشر في أرجاء ليبيا لمحاربة المؤسسات العسكرية والشرطية، وأطلقوا على مجالس شورى الإرهاب في ليبيا لقب «الثوار» لمنحها الغطاء الشرعي لجرائمهم.

وقال زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الرقابة، إن 30 نائباً تقدموا بطلب لرئاسة البرلمان لتجريم الإخوان وتصنيفها جماعة إرهابية، لافتاً إلى أن الجماعة دعمت المتطرفين وساهمت في قتال وإهدار أموال الشعب الليبي. وأضاف هدية لـ«الاتحاد» أن الخطوة سيكون لها تداعيات في دول العالم وخاصة في الولايات المتحدة وداخل أروقة البرلمان العربي وعدد من الدول الأوروبية، وستساهم في إرساء السلم الدولي. ويتزامن قرار تجريم الإخوان وتصنيفها إرهابية في ليبيا، وسط تحرك الإدارة الأميركية لإدراج جماعة الإخوان للقائمة الأميركية الخاصة بالجماعات الإرهابية الأجنبية.

واتهم طارق الجروشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، جماعة الإخوان بأنها المسؤول الأول عن كافة الجرائم الدموية والمالية في ليبيا، فضلاً عن خطفها وقتلها لآلاف في مجازر وجرائم بالمدن والبلدات الليبية. وأشار إلى استعانة جماعة الإخوان بمرتزقة أجانب ووضع ليبيا تحت وصاية مخابرات دولية، وغيرها من الجرائم الممنهجة والموجهة ضد الشعب الليبي، ما دفع الجيش الليبي لشن حرب على كل التنظيمات والمليشيات المسلحة التابعة للإخوان لاجتثاثهم في قلعتهم الأخيرة في طرابلس.

وأكد الجروشي لـ«الاتحاد» أن تصنيف جماعة الإخوان إرهابية بداية لفرض عقوبات وقيود على الدول الداعمة للجماعة لعرقلة جهود ليبيا لمكافحة الإرهاب.

وأشار البرلماني الليبي إلى الإجراءات التي ستتخذ بحق عناصر جماعة الإخوان، ومنها المنع من السفر من وإلى ليبيا، وفرض البنوك حظراً على التعامل معها وحظر أنشطتها وأموالها، وسيتبعها ملاحقة قضائية وتنفيذ أقصى العقوبات. وأكد الجروشي أن الضربتين السياسية والعسكرية لجماعة الإخوان وأذرعها في ليبيا، ستشجعان الولايات المتحدة وغيرها من الدول على تصنيف تنظيم الإخوان فرع ليبيا فصيلاً إرهابياً.

وفي تصريحات منفصلة أوردها الموقع الرسمي لمجلس النواب، قال الجروشي: «إن استنجاد تنظيم الإخوان المسلمين بتركيا للتدخل العسكري في ليبيا يدل على قرب نهاية مشروعهم». وأوضح الجروشي أن «الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية التي هُزمت في ليبيا هي الآن بين مدينتي إسطنبول والدوحة، والتقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا». واتهم الجروشي، تركيا بأنها الراعية والحاضنة لبقايا قادة تنظيم القاعدة وذراعهم السياسية «الإخوان»، مشيراً إلى وجود كبار قادة الإرهاب في إسطنبول من أمثال الإرهابي عبدالحكيم بلحاج المكنى «أبوعبدالله الصادق»، وأبو منذر الساعدي، وخالد الشريف، وعلي الصلابي، وهم من كبار قادة تنظيم القاعدة، وغيرهم الكثير ممن يتمتعون بحماية الدولة التركية، تمهيداً للعب دور قادم إذا ما تمكنوا من ذلك.