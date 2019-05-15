ليبيا محور لقاء وزير الخارجية التونسي بالسفير الأميركي

ساسي جبيل (تونس) استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس دونالد بلوم. ومثل اللقاء بحسب بيان الخارجية مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي في أفق الاستحقاقات الثنائية المنتظرة، ومنها بالخصوص الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، والدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي التونسي-الأميركي. وأكد الجهيناوي، خلال اللقاء، حرص بلادنا على مزيد الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون المتميزة التي تجمع البلدين في المجالات كافة، لافتاً إلى أهمية دعم التشاور وتبادل الخبرات بين البلدين في أفق ترشح تونس لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2012.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص عدد من المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا، وذكّر وزير الخارجية في هذا الصدد بموقف تونس الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والعودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على أن استقرار الأوضاع في هذا البلد الشقيق يعد أمراً حيوياً وبالغ الأهمية لأمن تونس والمنطقة عموماً.

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