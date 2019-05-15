الجيش الليبي يسقط طائرتين "مسيّرتين" تركيتين

أحمد البنك (القاهرة، بنغازي، طرابلس)

تمكنت الدفاعات الأرضية للجيش الليبي من إسقاط طائرتين من دون طيار «مسيّرتين» تركيتين في أقل من 24 ساعة، بعد تقديم أنقرة دعماً عسكرياً وطائرات من دون طيار إلى ميليشيات مسلحة تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إن دفاعاتها الأرضية تمكنت الليلة قبل الماضية من إسقاط طائرة من دون طيار تركية الصنع في محيط مدينة الجفرة جنوبي البلاد.

وأمس أكدت مصادر عسكرية ليبية أن قوات الجيش الليبي أسقطت طائرة من دون طيار تركية الصنع أيضا جنوب العاصمة طرابلس.إلى ذلك، أدانت الخطوط الجوية الأفريقية فرع المنطقة الشرقية في ليبيا تسيير رحلات مشبوهة تساهم في زعزعة أمن واستقرار ليبيا، مطالبة طاقم الخطوط الجوية الإفريقية في طرابلس برفض الرحلات الجوية من أنقرة إلى طرابلس أو مصراتة، لافتة إلى أرقام رحلات جوية تمت خلال اليومين الماضيين بين مطارات أنقرة ومعيتيقة في طرابلس ومطار مصراتة. واتهمت القيادة العامة للجيش الليبي الميليشيات المسلحة في مصراتة بفتح خط اتصال مع إيران وتركيا، وذلك لتهريب الأسلحة والذخائر إلى المسلحين والإرهابيين في مدن المنطقة الغربية لليبيا.

واتهم اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، تركيا بدعم الإرهابيين في ليبيا منذ سنوات، وأنها ساهمت في نقل إرهابيين من ليبيا إلى سوريا وتسليحهم وتحمل تكاليف سفرهم، ودعمت إرهابي بنغازي بقوة لمواجهة الجيش الليبي وكذلك دعمتهم في معركة فجر ليبيا التي دمرت طرابلس عام 2014.

وأكد المسماري في تصريحات خاصة عبر الهاتف لـ«الاتحاد» مواصلة تركيا دعمها المباشر للميليشيات الإرهابية والإجرامية في طرابلس. ويرى اللواء المسماري أن الدعم التركي بالأساس يأتي في إطار دعم تركيا لجماعة الإخوان التي خسرت قواعدها الرئيسة في مصر، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس باتت الوكر الأخير للإخوان، وهو ما دفع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعمهم بتقنيات عسكرية تركية متطورة لمواجهة الجيش الليبي. ولا تخفي تركيا دعمها لجماعة الإخوان الليبية والميليشيات المسلحة التي تقاتل في كافة المدن والبلدات الليبية، لخلق مناطق نفوذ للإخوان وتسخير قدرات ليبيا المالية لدعم مشروع الجماعة للهيمنة على شمال أفريقيا.

ويشير المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش إلى التدخل التركي السافر في الشأن الداخلي لبلاده ودعم المتطرفين والإرهابيين الذين كانوا يحجون إلى أنقرة من ليبيا بالتنسيق مع إخوان ليبيا وتونس، وتهريب تركيا للأسلحة إلى أتباعها في ليبيا عبر الموانئ البحرية وأبرزها السفينة التركية التي ضبطت في اليونان، فضلاً عن الشحنات الأخرى التي تم ضبطها في مينائي الخمس ومصراتة غرب البلاد رغم الحظر المفروض على توريد الأسلحة لليبيا.

وأكد المحلل السياسي الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من باريس أن تركيا مستمرة في تأزيم الوضع الليبي عبر إرجاع الإرهابيين من تركيا إلى مدينتي مصراتة وطرابلس لمحاربة الجيش الليبي، ومساندة الميليشيات والإرهابية لتحويل ليبيا إلى أرض بلا دولة يرتع فيها الإرهاب والتطرف وتدار أزمتها عبر عملاء لدول أجنبية.

واتهم المحلل السياسي الليبي تركيا بالتحرك لدعم «الإخوانجية» والمتشددين في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير 2011، وذلك تماشياً مع سياسات دول كبرى خلال تلك الفترة أبرزها سياسات الولايات المتحدة وبريطانيا. وأعرب المحلل السياسي الليبي تخوفه من إرسال تركيا مرتزقة ومقاتلين من جيشه للدفاع عم استثمر فيهم في إطار مخطط دعم «الإخوانجية» في المنطقة برمتها، مؤكداً أنه بسقوط مشروع الإخوان في ليبيا ستنهار آمالهم بالكامل. ولفت فنوش إلى أن الدور التركي في ليبيا من أخطر الأدوار المدمرة والتي تتم بالتنسيق مع قطر الممول الرئيس للخراب في ليبيا، داعياً لتكاتف دول المنطقة لوضع حد للدور التركي الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل، متهما تركيا بتهريب طائرات من دون طيار والدفع بإرهابيين من سوريا إلى ليبيا لدعم الإخوان.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إسقاط الجيش الليبي لطائرة ميراج يقودها طيار أجنبي برتغالي الجنسية في منطقة الهيرة جنوبي طرابلس، وذلك بعد استهدافه لمنازل المدنيين في قصر بن غشير ومدينة غريان. وقالت وسائل إعلام محلية ليبية إن سفينة إيرانية جديدة أبحرت من ميناء بورغاس البلغاري نحو ميناء حيرد باشا بتركيا واتجهت إلى مالطا «بحمولة مجهولة» وتوجهت إلى مدينة مصراتة. وأشارت المصادر إلى أن السفينة الإيرانية معاقبة دولياً وعلى صلة بتهريب الأسلحة للحرس الثوري الإيراني. وكان ميناء مصراتة قد استقبل نهاية الشهر الماضي سفينة شحن إيرانية «بحمولة مجهولة» قادمة من شرقي أوروبا بعد أن عبرت المياه المقابلة لليونان قادمة من ميناء بورغاس البلغاري.