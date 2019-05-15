الجامعة العربية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

عبد الرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

أكدت جامعة الدول العربية مجدداً مواصلة دعمها الكامل لنضال الشعب الفلسطيني مثمنة تضحياته وصموده على أرضه وثباته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة، مطالبة بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

كما أكدت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أمس، بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة، أن تبعات هذه النكبة الكارثية التي ما زالت تلحق بأجيال من اللاجئين الفلسطينيين يصل تعدادهم إلى ما يزيد على 5.3 مليون لاجئ يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء، فيما تتعرض وكالة الأمم المُتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى محاولات التصفية وإنهاء الدور بوقف التمويل إمعاناً في التنكيل بهذا الشعب الصامد على أرضه ووطنه متمسكاً بحقه الثابت والمشروع في العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة 194 ومُبادرة السلام العربية. وطالبت الجامعة العربية في بيانها الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن بالعمل على توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال، والمساهمة في حفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلي بما يمكنه من ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في حقه في العودة وفي تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى الضغط الجاد والحقيقي والفوري على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وممارساتها القمعية وانتهاكاتها اليومية لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، الإجراءات والمخططات الأميركية الأحادية في فلسطين والمنطقة بـ«النكبة الجديدة» التي تحل بالشعب الفلسطيني وبشعوب المنطقة والعالم.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة التي تصادف اليوم الأربعاء إنها «كارثة تضرب بالعدالة الأممية والشرعية الدولية وتسحق كل ما هو قانوني وإنساني ليسود منطق القوة والعنجهية المستند إلى الشعبوية والعنصرية والتطرف».

وأضافت أن «النكبة بجميع مكوناتها العنصرية الإقصائية ما زالت مستمرة وتطغى بأشكالها المختلفة على جميع مفاصل حياتنا»، معتبرة أن «إسرائيل وبتحالفها العدواني وشراكتها مع الولايات المتحدة تمعن في مواصلة ظلمها التاريخي قانونياً وأخلاقياً وسياسياً عبر انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والمكفولة دولياً». ودعت في هذا الصدد إلى حماية تلك الحقوق بما في ذلك إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا».