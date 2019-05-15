العراق: "داعش" يحرق 20 دونماً في "مخمور"

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أفادت مصادر عراقية، أمس، بأن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي أضرموا النيران بمزارع تبلغ مساحتها 20 دونماً في محيط قضاء «مخمور» بمحافظة نينوى، مبينة أن ذلك جاء بعد تهديدات التنظيم بتحويل حقول مزارع القضاء إلى رماد إذا لم يدفعوا «الإتاوات» أو «الدية» التي يفرضها عليهم.

وقالت المصادر، إن مسلحي «داعش» أحرقوا، صباح أمس، 20 دونماً من الحقول المزروعة بالحبوب في محيط قرى «علي رشة»، و«بردي سبي» و«جوار كومان» التابعة لناحية «قراج» في سهل «جبل قره جوغ» بقضاء «مخمور»، مشيرة إلى أن التنظيم سبق أن هدد المزارعين ومربي الماشية والأهالي في 27 قرية كردية في «مخمور» بحرق حقول القمح والشعير في المنطقة إذا رفضوا دفع ما يسميه زكاة الفطر لعناصر التنظيم معتبرين أنها «دية» أو «إتاوة».

وقالت مصادر كردية، إن مزارعي «مخمور»، أرسلوا وفداً منهم إلى برلمان كردستان لإطلاعه على معاناتهم ومطالبته بموقف مساعداتهم، لافتة إلى أن رئيس لجنة الزراعة في المجلس، عثمان كاني، تعهد للمزارعين بزيادة عدد رجال الإطفاء في المنطقة.

وحذر أهالي «مخمور»، الأحد الماضي، من عودة انتشار «داعش» في المنطقة وتهديداته للأهالي، نتيجة الفراغ الأمني فيها، مطالبين بضرورة عودة قوات البيشمركة لضمان الأمن والاستقرار بالقضاء.

وتنفذ القوات الأمنية وطيران التحالف الدولي، عمليات مستمرة في منطقة جبل «قره جوخ» الذي يتخذه التنظيم مكاناً للاختباء وقاعدة لشن هجماته ضد الأهالي والقوات الأمنية.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، أمس، باعتقال مسؤول كبير في ميليشيات «الحشد الشعبي» مع موظف آخر شرقي تكريت. وقال المصدر إن «قوة مجهولة اعتقلت منتصف الليلة الماضية شاكر العبودي مسؤول مكتب عصائب أهل الحق في قضاء طوزخورماتو ومحمد أكبر مدير القطاع الصحي في القضاء ونقلوا إلى جهة مجهولة». وأضاف أنه «لم يُعرف سبب الاعتقال الذي يحصل للمرة الأولى لقيادي كبير في العصائب المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي». ويعد قضاء طوز خورماتو الذي يقطنه مزيج من العرب والأكراد والتركمان والسنة والشيعة من المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية أوقاف محافظة نينوى العراقية، أمس، البدء بإعادة إعمار جامع «النبي دانيال» في البلدة القديمة بمدينة الموصل. وقال مدير أوقاف محافظة نينوى، أبوبكر كنعان، إن «الجهد الهندسي في مديرية أوقاف وبلدية نينوى باشر، الثلاثاء، بإعادة إعمار جامع النبي دانيال الذي تعرض للتفجير من قبل عصابات داعش الإرهابية قبل تحرير مدينة الموصل».

وأضاف كنعان أنه «تم الانتهاء من رفع الأنقاض من منطقة جامع النبي دانيال استعداداً لإعادته إلى ما كان عليه»، لافتاً إلى أن «جامع النبي دانيال يعد أحد أبرز معالم مدينة الموصل القديمة».

وكانت عصابات «داعش» قد أقدمت على تفجير جامع «النبي دانيال» في أواخر شهر نوفمبر عام 2014 خلال سيطرتها على مدينة الموصل القديمة وجعلت منه ركاماً.

ويضم جامع النبي دانيال مسجداً وقبتين ومنارة بالإضافة إلى أقواس وأعمدة يرجع طراز بنائها إلى عهد المغول.