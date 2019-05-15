شبوة: حربنا ضد الإرهاب مفتوحة حتى تأمين المحافظة

عدن (الاتحاد) أكدت قوات النخبة الشبوانية أن الحرب ضد عناصر الإرهاب والتطرف مفتوحة ومستمرة بدعم من التحالف العربي حتى تطهير وتأمين كافة مناطق محافظة شبوة.

وقال قائد «اللواء السابع نخبة شبوانية» النقيب ماجد صالح لمروق، إن انتصارات كبيرة تم تحقيقها خلال الفترة الماضية في تأمين معظم مديريات شبوة وآخرها مديرية مرخة بمحاذاة محافظة البيضاء تم خلالها استعادة الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن العناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» التي كانت تتمركز في «مرخة» ومناطق أخرى في شبوة تلقت ضربات موجعة جراء العمليات والحملات الأمنية التي جرى تنفيذها من قبل قوات النخبة الشبوانية بدعم ومساندة من قبل التحالف العربي.

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