أمريكا تحذر من "تهديدات وشيكة" لقواتها في العراق وتعلن حالة التأهب القصوى

قال الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء إن هناك تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأمريكية في العراق والتي صارت الآن في حالة تأهب قصوى، مؤكدا المخاوف من قوات تدعمها إيران في المنطقة.



وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي أثناء توضيحه لتصريحات مناقضة لجنرال بريطاني في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن البعثة الأمريكية "في حالة تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".



وكان مسؤول بريطاني رفيع في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة في العراق وسوريا، قال إنه "لا توجد زيادة في التهديد الصادر عن المليشيات المدعومة من إيران ضد قوات التحالف".



وخلال لقاء صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، قال الميجر جنرال كريس جيكا نائب قائد قوات التحالف للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات: "لا توجد زيادة في التهديدات من القوات التي تدعمها إيران في العراق وسوريا".



وأضاف: "نحن على علم بوجودها بشكل واضح، ونراقبها إلى جانب مجموعة كاملة من الآخرين؛ لأن هذه هي البيئة التي نتواجد فيها".



المصدر: رويترز