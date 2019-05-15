التحالف يتأهب في العراق بسبب تهديد من مجموعات إيرانية

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أكد بيان عسكري أميركي أن التحالف الدولي الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش أعلن حالة “تأهب قصوى” بسبب “تهديدات وشيكة محتملة للقوات الأميركية في العراق” من جانب مجموعات تدعمها إيران.
ورفعت قوات التحالف حالة الإنذار، مساء الاثنين، بسبب التهديدات الأمنية.
وتوافرت معلومات لدى القوات العراقية عن تهديد أمني وعسكري وشيك يستهدف القوات الأميركية.
وقال المتحدث باسم القيادة الوسطي الأميركية إن التهديدات مصدرها مجموعات تدعمها إيران، وتؤكدها استخبارات موثوقة من جانب الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء بالمنطقة.
وأشار إلى رفع حالة التأهب للقوات الأميركية في العراق وسوريا بسبب التهديد، مشددا على مواصلة القوات الأميركية عمليات المراقبة عن كثب إزاء أي تهديدات محتملة في العراق.
ويأتي التطور في ظل نشر قوات أميركية في منطقة الخليج بالقرب من مضيق هرمز، وسط توتر بالغ بين واشنطن وطهران على خلفية العقوبات الأميركية المشددة، وإعلان إيران عزمها الانسحاب من التزاماتها في الاتفاق النووي.
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