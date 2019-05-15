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عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن لا يكون للشائعات حول إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط أساس من الصحة.
وقال لافروف عقب المحادثات مع بومبيو “آمل أن ينتصر العقل وأن الشائعات حول إرسال 120 ألف عسكري أمريكي إلى المنطقة تكون… لا أساس لها من الصحة. لأن المنطقة متوترة بالفعل بحالات الصراع المختلفة”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، قدم الأسبوع الماضي خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم أن شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين يوم الخميس.
وفقا للصحيفة، عدد الجنود “صدم” الذين أعلمو بهذا الموضوع، حيث إن نفس العدد من الجنود الأمريكيين شارك في غزو العراق عام 2003.
وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة في الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات “بي-52” وحاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وسفنا هجومية أخرى إلى المنطقة.
سبوتنيك
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الخارجية الروسية على إرسال 120 ألف جندي أمريكي للشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.