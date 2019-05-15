أول تعليق من الخارجية الروسية على إرسال 120 ألف جندي أمريكي للشرق الأوسط

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عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن لا يكون للشائعات حول إرسال 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط أساس من الصحة.

وقال لافروف عقب المحادثات مع بومبيو “آمل أن ينتصر العقل وأن الشائعات حول إرسال 120 ألف عسكري أمريكي إلى المنطقة تكون… لا أساس لها من الصحة. لأن المنطقة متوترة بالفعل بحالات الصراع المختلفة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، قدم الأسبوع الماضي خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة لم تذكر أسماءهم أن شاناهان قدم الخطة في اجتماع لكبار مساعدي ترامب الأمنيين يوم الخميس.

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وفقا للصحيفة، عدد الجنود “صدم” الذين أعلمو بهذا الموضوع، حيث إن نفس العدد من الجنود الأمريكيين شارك في غزو العراق عام 2003.

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط بوتيرة متسارعة في الأيام الأخيرة، وأرسلت قاذفات “بي-52” وحاملة الطائرات “أبراهام لنكولن” وسفنا هجومية أخرى إلى المنطقة.

سبوتنيك