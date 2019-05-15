كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الإقامة المميزة للمقيمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام "الإقامة المميزة" للمقيمين، بالمملكة - حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل

جدير بالذكر أن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

ويمنح النظام الجديد المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

ويأتي نظام "الإقامة المميزة" ليتماشى مع ما كان قد أعلنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد"، خلال مقابلة خاصة على قناة "العربية" في عام 2016، والذى سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.