كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المليشيات الحوثية تسقط مقاتلة أمريكية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" اليوم الثلاثاء 14 مايو، عن مصدر في الدفاع الجوي التابع للجماعة، إنه تم إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة أمريكية الصنع نوع " إم كيو1" خلال تحليقها في سماء منطقة بيت بوس جنوب صنعاء.

وتتواصل، منذ 26 مارس 2015، معارك بين الجيش اليمني وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، و"الحوثيين" من جهة أخرى.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.