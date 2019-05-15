كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: انتهينا من المرحلة الأولى بنجاح فى خطة تحرير ليبيا من الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية إن الجيش الليبي يحارب التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وجبهة النصرة، موضحًا: "تقدمنا من وسط وشرق وجنوب ليبيا إلى مشارف الأحياء الرئيسية في طرابلس".

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على "قناة صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن القتال لن يتوقف إلا بعد تحرير ليبيا من الميليشيات الإرهابية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح فى خطة تحرير ليبيا من الإرهابيين، متابعًا: "انتهينا من المرحلة الأولى بنجاح فى خطة تحرير ليبيا من الإرهابيين".

