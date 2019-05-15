كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: قطر تمد الجماعات الإرهابية بالأموال والأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية إن الجيش الليبي اقترب من الأحياء الرئيسية في طرابلس، وقلم بتدمير أعداد كبيرة من آليات الإرهابيين سواء مدرعات أو أسلحة، فضلًا عن قتل أعداد كبيرة من الإرهابيين.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على "قناة صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن قطر وتركيا تمدان الجماعات الإرهابية بالأموال والأسلحة.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها ربما تكون تركية وكان يتم التحكم فيها من داخل غرفة عمليات في مصراتة.

