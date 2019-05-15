كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: تركيا تسعى للسيطرة على موارد ليبيا وأحياء الإخوان بعد طردهم من مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية إن الرئيس التركي رجب طيب أروغان تطاول على القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مشير ا إلى أن تركيا تسعى إلى السيطرة على موارد المال في ليبيا مثل النفط والغاز.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على "قناة صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هدف تركيا الاستراتيجي أحياء جماعة الإخوان بعد طردهم من مصر، وإحداث حالة من الارتباك في المنطقة العربية من خلال تجميع العناصر الإرهابية في ليبيا.

