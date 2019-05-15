كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: القوات المسلحة أسقطت طائرة بدون طيار يشتبه في انتمائها لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي أسقط طائرة بدون طيار يشتبه في انتمائها لتركيا كانت تستهدف قاعدة الحفرة الجوية.

وقال "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على "قناة صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الاشتباكات مستمرة في محيط طرابلس الشرقي، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الليبية تواجه الإرهابيين في أكثر من منطقة.

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية: "نعمل على سحب الإرهابيين من الأماكن التي بها عدد كبير من المدنيين للتعامل معهم".

